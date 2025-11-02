Incidente stradale nel Foggiano Impatto tra due mezzi auto scivola nel canale | 6 feriti
È di 6 feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 1°novembre, lungo la strada che collega San Severo a Torremaggiore. Intorno alle 21, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due autovetture - una Fiat Punto e una Golf -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
