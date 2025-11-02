Incidente stradale esce dal cimitero e viene investito | 92enne finisce in ospedale

2 nov 2025

Aveva portato un mazzo di fiori sulla tomba dei familiari ormai passati a miglior vita e quando è uscito dal cimitero è stato investito. Brutta avventura quella capitata nella tarda mattina di oggi a un uomo di 92 anni.L’incidente è avvenuto a Brugherio, intorno a mezzogiorno di domenica 2. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

