Incidente stradale esce dal cimitero e viene investito | 92enne finisce in ospedale
Aveva portato un mazzo di fiori sulla tomba dei familiari ormai passati a miglior vita e quando è uscito dal cimitero è stato investito. Brutta avventura quella capitata nella tarda mattina di oggi a un uomo di 92 anni.L’incidente è avvenuto a Brugherio, intorno a mezzogiorno di domenica 2. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Telesveva. . +++TELESVEVANOTIZIE - GRAVE INCIDENTE STRADALE A BARI, MUORE UN 25ENNE TRAVOLTO DA UNA VETTURA SULLA SS16 NEL TENTATIVO DI SOCCORRERE GLI OCCUPANTI DI UN’ALTRA AUTO INCIDENTATA – ASSALTO AI P - facebook.com Vai su Facebook
In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X
Incidente tra due auto davanti al cimitero, a bordo anche un neonato - Nel tardo pomeriggio di oggi, 29 ottobre, intorno alle 18, si è verificato un incidente stradale in località Giussago di Portogruaro, lungo la Strada Provinciale ... Come scrive msn.com
Autobus esce di strada per evitare l’impatto con una macchina “pirata”: 5 feriti lievi - Incidente in via Sant’Arialdo a Milano: il pullman è rimasto con 2 ruote sospese sul fossato prima dell’intervento dei vigili del fuoco ... Segnala msn.com
Incidente mortale a Bagno: lunedì i funerali di Giuliana Grossi - REGGIO EMILIA – Si svolgeranno domani i funerali di Giuliana Grossi, la 52enne che ha perso la vita in sella alla sua moto venerdì sera nell’incidente avvenuto a Bagno, in via Ibatici. Come scrive reggionline.com