Incidente stradale a Orsara | auto esce fuori strada e precipita nella scarpata

Auto esce fuori strada e precipita nella scarpata: è successo intorno alle 23 di ieri, sabato 1° novembre, lungo la Sp 111 in agro di Orsara di Puglia, sui Monti Dauni. Per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw con a bordo il solo conducente, è improvvisamente finita fuori strada. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Telesveva. . +++TELESVEVANOTIZIE - GRAVE INCIDENTE STRADALE A BARI, MUORE UN 25ENNE TRAVOLTO DA UNA VETTURA SULLA SS16 NEL TENTATIVO DI SOCCORRERE GLI OCCUPANTI DI UN’ALTRA AUTO INCIDENTATA – ASSALTO AI P - facebook.com Vai su Facebook

In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X

Auto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna: Omar muore a 26 anni, tra i soccorsi il padre pompiere - La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar ... Si legge su fanpage.it

Auto giù da ponte, muore 20enne in Gallura: tra soccorritori padre VVf - Omar Masia, di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale e che è intervenuto per prestare i primi soccorsi ... Lo riporta tg24.sky.it