Incidente stradale a Orsara | auto esce fuori strada e precipita nella scarpata

Foggiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto esce fuori strada e precipita nella scarpata: è successo intorno alle 23 di ieri, sabato 1° novembre, lungo la Sp 111 in agro di Orsara di Puglia, sui Monti Dauni. Per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw con a bordo il solo conducente, è improvvisamente finita fuori strada. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

