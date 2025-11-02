Incidente mortale sull’A1 schianto contro il guardrail | a bordo erano in 2

Modena, 2 novembre 2025 – Tragedia sull’A1 poco prima dell’ora di pranzo. I vigili del fuoco del distaccamento di Vignola (Mo) sono intervenuti alle ore 12.07 per un grave incidente stradale sull’A1 al km 159, in direzione Nord. Un'autovettura si è scontrata contro il guardrail. A bordo c’erano due persone. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra arrivata sul posto con un’auto pompa serbatoio, a soccorrerle. Uno dei due occupanti è morto a causa dell’impatto, l’altro era rimasto incastrato nell'abitacolo e i vigili l’hanno estratto, consegnandolo alle cure del 118 presente sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

