Inter News 24 Incidente Josep Martinez, il portiere torna in panchina per Verona Inter: «La sensazione è che per il ritorno in campo servirà.». Il punto. Un piccolo segnale di ritorno alla quotidianità in una settimana segnata da una tragedia. Josep Martinez, sfortunato protagonista dell’incidente stradale che martedì è costato la vita all’81enne Paolo Saibene, è stato convocato dall’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, per la trasferta di oggi contro l’Hellas Verona. Il portiere spagnolo, a soli cinque giorni dal drammatico evento, siederà in panchina al Bentegodi. Un primo passo, concordato con la società, per cercare di ritrovare una parvenza di normalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

