Incidente in autostrada A1 a Modena un morto e un ferito grave dopo lo schianto contro il guardrail
Schianto sull’A1 a Modena Nord: 24enne morto e 41enne grave dopo l'incidente. I pompieri hanno estratto il ferito dalle lamiere, si indagano le cause. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
