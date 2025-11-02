Incidente frontale tra auto e vigili del fuoco a Nembro vicino Bergamo morto 34enne | strada chiusa e code

Notizie.virgilio.it | 2 nov 2025

L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica tra Nembro e Albino sulla Sp 671 della Valseriana, i pompieri stavano andando a spegnere un incendio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incidente frontale tra auto e vigili del fuoco a nembro vicino bergamo morto 34enne strada chiusa e code

© Notizie.virgilio.it - Incidente frontale tra auto e vigili del fuoco a Nembro vicino Bergamo, morto 34enne: strada chiusa e code

