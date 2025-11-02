Incidente a Siderno paura sul Corso Garibaldi

Incidente a Siderno: traffico bloccato e conducente liberato dai vigili davanti alla scuola Pedullà. Un pomeriggio movimentato quello di oggi a Siderno, dove poco prima delle 13:00 si è verificato un incidente stradale sul Corso Garibaldi, all'altezza della scuola media "Gesumino Pedullà". Un'Alfa Romeo si è ribaltata in pieno centro cittadino, provocando il blocco temporaneo del traffico e attirando l'attenzione di numerosi passanti. Intervento dei soccorsi e prime informazioni. Le cause del sinistro non sono ancora state chiarite, né è stato confermato il numero esatto dei veicoli coinvolti. L'unica certezza è che il conducente dell'auto è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, suscitando grande preoccupazione tra i presenti.

