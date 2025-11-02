Bergamo, 2 novembre 2025 – Tragico incidente, domenica mattina, nella Bergamasca: una persona è morta nello scontro tra un'auto e un mezzo pesante dei vigili del fuoco, avvenuto sulla strada statale 671 della Val Seriana, tra Albino e Nembro. Stando alle prime informazioni, i pompieri stavano cercando di raggiungere Scanzorosciate per andare a spegnere un incendio in un capannone. Ma, durante il tragitto, l’autopompa si è scontrata in un frontale con un’automobile con cinque persone a bordo, tra cui un minorenne. Nell'impatto, il conducente della vettura, un 35enne, è morto sul colpo. Gli altri occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal personale del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Nembro, scontro tra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco: un morto