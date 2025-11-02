Incidente a Fontana Liri auto con alla guida un anziano contro palo della luce
Un singolare incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 1° novembre 2025 a Fontana Liri, in provincia di Frosinone. L'episodio, avvenuto intorno alle ore 18:00 in Via Pola, ha causato disagi significativi alla circolazione e all'erogazione dell'energia elettrica nella zona. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
