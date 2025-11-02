Inchiesta sul Garante della privacy Ghiglia chiede il blocco di Report Ranucci | Gravissimo Ma la puntata sarà regolarmente in onda

L'inchiesta sulla procedura che ha portato alla multa per la diffusione dell'audio della telefonata con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Inchiesta sul Garante della privacy, Ghiglia chiede il blocco di Report. Ranucci: "Gravissimo". Ma la puntata sarà regolarmente in onda

inchiesta garante privacy ghigliaReport, Ghiglia alla Rai: “Bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni”. Ma va regolarmente in onda - Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, ha inviato alla redazione di Report una diffida alla messa in onda nella puntata di questa sera su Rai3 del servizio, anticipato in parte sui socia ... Come scrive affaritaliani.it

