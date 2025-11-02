Incendio sull' A2 nei pressi di Bagnara auto in fiamme dentro la galleria | sul posto i vigili del fuoco

Attimi di paura, questa mattina, lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Un'auto, che viaggiava in direzione Nord, ha preso improvvisamente fuoco all'interno della galleria al chilometro 412300 nei pressi degli sbocchi autostradali di Bagnara.L'allarme è scattato intorno alle 5.30 e sul posto è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it