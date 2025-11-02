Incendio sulla Fi-Pi-Li Tanta paura per un tir

Ci sono stati momenti di paura e di apprensione da parte degli automobilisti in viaggio, ieri mattina, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si stanno intravedendo le prima luci dell’alba quando un tir ha preso fuoco all’altezza del chilometro 53: siamo, in questo caso, nel tratto della "veloce" compreso tra Ponsacco e Pontedera in direzione Firenze. L’allarme – si apprende – è scattato poco prima delle 6. Esattamente erano le 5,50 quando il conducente del tir si è accorto, fortunatamente, in tempo che uno dei pneumatici del rimorchio stava andando a fuoco e ha accostato il mezzo lungo la corsia di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

