Super-lavoro nella notte tra sabato e domenica per i Vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti in viale Monastir per domare un vasto incendio che ha coinvolto nove automezzi in sosta nel piazzale di una ditta che si occupa di noleggio di piattaforme aeree. Numerose segnalazioni sono giunte alla sala operativa del Comando, che intorno alle 2.30 ha inviato sul posto alcune squadre di pronto intervento. In azione sono intervenuti anche gli uomini della Polizia di Stato, presenti per garantire la sicurezza e gestire la viabilità nella zona. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per circa due ore per arginare il rogo, riuscendo a evitare la propagazione delle fiamme ad altri automezzi e a un capannone adiacente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissime e fumo: il rogo in pochi istanti