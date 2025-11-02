Incendio in un discount in Messico 23 morti tra cui 7 bambini e 12 feriti | Correvano avvolti dalle fiamme
Un incendio è scoppiato in un discount Waldo's del centro cittadino di Hermosillo, nel Nord del Messico, nel giorno in cui si celebra la famosa Festa dei Morti. Tra le 23 vittime almeno 7 sono minori. Indagini in corso. Il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Promo Ottobre vettura nuova Mokka 1.2 Edition, non crederai al suo rapporto qualità/prezzo 24 mesi di garanzia 24 mesi soccorso stradale e traino 24 mesi furto e Incendio Selezionata per te Valore futuro garantito Compriamo il tuo usato Co - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un discount in Messico, 23 morti, tra cui 7 bambini, e 12 feriti: “Correvano avvolti dalle fiamme” - Un incendio è scoppiato in un discount Waldo's del centro cittadino di Hermosillo, nel Nord del Messico, nel giorno in cui si celebra la famosa Festa ... fanpage.it scrive
Tragedia in Messico, incendio in negozio uccide 23 persone: bimbi tra le vittime - Un fine settimana di festa si è trasformato ieri in tragedia per le famiglie del Messico nord- Segnala msn.com
Almeno 23 morti nell’incendio di un negozio in Messico - La Croce Rossa messicana ha confermato che il bilancio delle vittime dell'incendio in un ... Da msn.com