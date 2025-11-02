Incendio in un discount in Messico 23 morti tra cui 7 bambini e 12 feriti | Correvano avvolti dalle fiamme

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato in un discount Waldo's del centro cittadino di Hermosillo, nel Nord del Messico, nel giorno in cui si celebra la famosa Festa dei Morti. Tra le 23 vittime almeno 7 sono minori. Indagini in corso. Il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incendio discount messico 23Incendio in un discount in Messico, 23 morti, tra cui 7 bambini, e 12 feriti: “Correvano avvolti dalle fiamme” - Un incendio è scoppiato in un discount Waldo's del centro cittadino di Hermosillo, nel Nord del Messico, nel giorno in cui si celebra la famosa Festa ... fanpage.it scrive

incendio discount messico 23Tragedia in Messico, incendio in negozio uccide 23 persone: bimbi tra le vittime - Un fine settimana di festa si è trasformato ieri in tragedia per le famiglie del Messico nord- Segnala msn.com

Almeno 23 morti nell’incendio di un negozio in Messico - La Croce Rossa messicana ha confermato che il bilancio delle vittime dell'incendio in un ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Discount Messico 23