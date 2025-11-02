Incendio in un appartamento | intossicata un' anziana a Battipaglia

Paura, intorno alle 13.15, a Battipaglia, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento nel Parco Magnolie. Sembra che a provocare le fiamme sia stato un corto circuito del forno. Un'anziana di 82 anni è rimasta intossicata. I soccorsiSul posto è giunta un'ambulanza della Vopi, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

