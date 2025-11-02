Tempo di lettura: < 1 minuto Un’anziana è rimasta intossicata a Battipaglia, in provincia di Salerno, a causa di un incendio divampato nel suo appartamento, all’interno di un complesso residenziale. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un corto circuito al forno della cucina. La donna, 82 anni, è riuscita a mettersi in salvo ma ha inalato del fumo. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme ed evitato che si propagassero agli altri appartamenti, e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per confermare l’origine del rogo, verosimilmente di natura elettrica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio in un appartamento a Battipaglia: anziana intossicata