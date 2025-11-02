Incendio in tangenziale auto a fuoco all' alba in mezzo alla strada
Incendio in tangenziale Nord. Un'auto all'alba di sabato 1 novembre ha preso fuoco all'improvviso lungo le corsie. Il rogo è avvenuto all'altezza dell'uscita di Monza, lungo l'A52Incendio auto in tangenziale NordLe fiamme sono divampate poco dopo le cinque e sul posto sono intervenuti i vigili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
INCENDIO DI UNA PEUGEOT SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: INTERVENTO TEMPESTIVO DELLA POLIZIA STRADALE E DEI VIGILI DEL FUOCO. Questa mattina, intorno alle 12:30, un incendio autonomo ha coinvolto una Peugeot che percorreva la ta - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in tangenziale, auto a fuoco all'alba in mezzo alla strada - Un'auto all'alba di sabato 1 novembre ha preso fuoco all'improvviso lungo le corsie. Da milanotoday.it
Auto avvolta dalle fiamme all’alba sulla Tangenziale Nord di Monza - MONZA – Paura all’alba di oggi, sabato 1° novembre, sulla Tangenziale Nord all’altezza dell’uscita Monza A52, dove un’auto è stata completamente distrutta da un violento incendio. Segnala mbnews.it
Incendio sulla Tangenziale di Napoli, rogo al casello di Agnano-Astroni: panico in strada - Incendio sulla Tangenziale di Napoli. Si legge su msn.com