Incendio in appartamento a Torino per un pentolino lasciato sul fuoco morto il 79enne Antonio Cavicchio
Tragedia a Torino: Antonio Cavicchio, 79 anni, è morto in un incendio nel suo appartamento: potrebbe aver dimenticato una pentola sui fornelli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Un incendio è divampato in un appartamento a Scampia (Napoli) in un edificio in Largo Abbagnano. Rapido l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Non risultano persone ferite durante il rogo. Gravi i danni subiti dall'appartamento interessato dall - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, intervento per #incendio in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina, in zona Torrevecchia: deceduta un'anziana, soccorsa e affidata al personale medico una donna in gravi condizioni [#21ottobre 18:30] - X Vai su X
Incendio in un appartamento di via Ormea a Torino: muore un uomo di 70 anni - Tragedia a San Salvario: un incendio in via Ormea causa la morte di un uomo di 70 anni. Secondo quotidianopiemontese.it
Lascia un pentolino sul fuoco, muore nell’incendio dell’alloggio in via Ormea - Un incendio è scoppiato questa mattina, domenica 2 novembre, in un appartamento in via Ormea 92 a San Salvario ... Come scrive msn.com