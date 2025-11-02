Incendio in appartamento a Torino per un pentolino lasciato sul fuoco morto il 79enne Antonio Cavicchio

Notizie.virgilio.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Torino: Antonio Cavicchio, 79 anni, è morto in un incendio nel suo appartamento: potrebbe aver dimenticato una pentola sui fornelli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Incendio in appartamento a Torino per un pentolino lasciato sul fuoco, morto il 79enne Antonio Cavicchio

