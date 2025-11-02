Inaugurato il nuovo campo di calcio a 7 di Villa de Riseis | uno spazio rinnovato e inclusivo per oltre 350 ragazzi

Taglio del nastro per il nuovo campo di calcio a 7, completamente riqualificato, di Villa de Riseis. Un intervento reso possibile grazie all’Accademia Soccer ssd che ha realizzato l’intervento con il consorzio stabile Impresa & sociale nell’ambito del project financing per la gestione del parco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

