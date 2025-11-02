Inaugurata la nuova area camper al Fossatello | è già assalto turisti

Per Halloween Monte San Savino inaugura non solo la città delle streghe per il fine settimana ma anche la nuova Area Camper al Fossatello, un intervento importante che arricchisce l’offerta turistica e restituisce nuova vita a una zona da tempo inutilizzata proprio a due passi dal centro storico della città del Sansovino. La struttura si presenta moderna, funzionale e completamente attrezzata, con 22 piazzole dotate di camper service, colonnine elettriche e servizi igienici con docce. Uno spazio pensato per chi viaggia in libertà, ma desidera trovare accoglienza e comfort. La nuova area camper nasce in un contesto verde e tranquillo, a due passi dal centro nevralgico del paese, e si integra con nuove aree di socialità e benessere: una zona sgambamento per cani e una zona relax – parco urbano, dove cittadini e visitatori potranno godere di un ambiente curato e accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

