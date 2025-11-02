In volo La Virtus domina e ritrova la vetta

VIRTUS BOLOGNA 102 DOLOMITI: Steward 11, Jones 6, Jogela 8, Aldridge 11, Mawugbe 6, Jakimovski 12, Hassan 4, Cheickh Niang 2, Bayehe 13, Forray 10, Fall, Airhienbuwa. All. Cancellieri. OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 12, Edwards 15, Jallow 7, Alston Junior 11, Diouf 10, Pajola 5, Hackett 4, Morgan 17, Diarra 4, Saliou Niang 13, Akele, Accorsi 4. All. Ivanovic. Arbitri: Lanzarini, Paglialunga, Cassina. Note: parziali 24-26; 43-57; 62-78. Tiri da due: Trento 2440; Virtus 2236. Tiri da tre: 828; 1427. Tiri liberi: 1113; 1621. Rimbalzi: 35; 31. La stanchezza? Forse l’ha sentita Trento che pure ha un avvio bruciante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

