In via di sistemazione la frana di Roncitelli
Sono ormai in fase di conclusione i lavori di sistemazione della frana superiore di Roncitelli, un intervento atteso da oltre vent’anni e importante per la sicurezza e la viabilità della frazione. "Grazie alle economie di gara, è già stato realizzato un dosso artificiale in prossimità della fermata dell’autobus, nei pressi dell’ex frana, per favorire la riduzione della velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza dei pedoni – spiega l’amministrazione –. Con le stesse risorse è stato inoltre possibile programmare la nuova asfaltatura di un ampio tratto di strada che attraversa il centro del borgo, migliorando sensibilmente la qualità della viabilità locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
