In tanti tra appassionati e curiosi al nuovo Mercantico allestito davanti alla stazione Porta Nuova

Ilpescara.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ partita decisamente bene la sperimentazione del “Mercantico” nello spiazzale antistante la stazione di Porta Nuova. Tantissime le persone che, in questa prima domenica di novembre dove il mercatino dell’antiquariato resterà fino a fine anno con poi il bando per realizzarne uno stabile, hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tanti appassionati curiosi nuovoCon Umbrialibri Perugia per tre giorni libreria cielo aperto - Per tre giorni Perugia si è trasformata in una libreria a cielo aperto, con i tanti curiosi e appassionati di letteratura che hanno preso parte agli oltre 110 eventi in calendario nella prima tappa di ... Si legge su msn.com

Tanti sviluppatori si lamentano per la sorte del sito di riferimento per gli appassionati di avventure - Purtroppo Adventure Gamers non ce l'ha fatta ed è stato snaturato in modo irreversibile, come lamentato da tanti sviluppatori. Segnala multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Tanti Appassionati Curiosi Nuovo