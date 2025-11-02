In Italia ci sono 13 persone indagate per aver aiutato chi ha ricorso al suicidio assistito Ma non vogliono l’archiviazione

Sono passati due anni da quando Sibilla Barbieri, attrice e regista malata terminale di cancro, è stata costretta a recarsi in Svizzera per ricorrere all’aiuto medico alla morte volontaria, dopo che la sua Asl le aveva negato il suicidio assistito in Italia. La Commissione aveva motivato il diniego sostenendo che non vi fosse un «trattamento di sostegno vitale» e che «le condizioni attuali non fossero coerenti con sofferenze fisiche intollerabili», due dei criteri stabiliti da una sentenza della Corte costituzionale per poter accedere alla procedura. Il figlio, Vittorio Parpaglioni, e Marco Perduca, insieme a Marco Cappato, si erano autodenunciati per averla accompagnata in Svizzera e sono tuttora coinvolti in un procedimento penale per il reato di aiuto al suicidio, che prevede fino a 12 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Open.online

