In fumo 1.3 milioni di euro destinati a un polo museale per il cantante e a una scuola di musica mai realizzata | Steven Tyler denuncia il Borgo del nonno

Steven Tyler, leader di una delle band più famose al mondo gli Aerosmith, è furioso. L’artista, infatti, ha diffidato le autorità locali del borgo calabrese di Cotronei, dove ha vissuto il nonno. Ma cosa è accaduto? Secondo quanto affermato dall’avvocato di Tyler, Nino Grassi che peraltro è anche un suo parente, sono andati in fumo 1.3 milioni di euro circa di fondi previsti, come riporta La Repubblica, per “un polo museale dedicato al cantante e alle sue origini e a una scuola di musica mai realizzata”. L’idea è nata nel 2013 quando Steven si è recato per la prima volta al Borgo. Il risultato? 15 indagati, dopo la diffida dell’artista “tra questi due ex sindaci, cinque fra assessori ed ex, più una serie di funzionari e dipendenti comunali (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
