in europa 1 donna su 3 subisce violenza da quel dato terribile nel 2008 nasce la kering foundation che finora ha sostenuto un milione di donne estendendo il suo impegno anche ai bambini vittime di abusi il racconto di 17 anni di cambiamento e il lavoro sul campo di marie claire daveu

È nata diciassette anni fa su una statistica insopportabile: in Europa una donna su tre, secondo dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità, ha subito o subisce la violenza di un uomo. Ai tempi, era il 2008, nessun marchio del lusso si sarebbe avventurato su una crepa oscura e scivolosa come la violenza di genere. La Kering Foundation, invece, la dichiarò un dramma da affrontare. «All'epoca c'era pochissima attenzione su questa tematica, il #MeToo era ancora lontano e anche i governi se ne occupavano poco. Per un gruppo dell'alta moda, poi, trovare una chiave per prendersi cura di un tema così tragico rappresentava una sfida davvero complessa.

