In Europa 1 donna su 3 subisce violenza Da quel dato terribile nel 2008 nasce la Kering Foundation che finora ha sostenuto un milione di donne estendendo il suo impegno anche ai bambini vittime di abusi Il racconto di 17 anni di cambiamento e il lavoro sul campo di Marie-Claire Daveu
È nata diciassette anni fa su una statistica insopportabile: in Europa una donna su tre, secondo dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ha subito o subisce la violenza di un uomo. Ai tempi, era il 2008, nessun marchio del lusso si sarebbe avventurato su una crepa oscura e scivolosa come la violenza di genere. La Kering Foundation, invece, la dichiarò un dramma da affrontare. «All’epoca c’era pochissima attenzione su questa tematica, il #MeToo era ancora lontano e anche i governi se ne occupavano poco. Per un gruppo dell’alta moda, poi, trovare una chiave per prendersi cura di un tema così tragico rappresentava una sfida davvero complessa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Manovra, Europa Donna Italia: “Grazie al governo per l’impegno a estendere lo screening mammografico” - Potrà diventare più equo su tutto il territorio nazionale ed essere esteso anche alle fasce d’età oggi ancora escluse in molte Regioni Continua su: - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, Europa Donna: "In 5 anni 1,3 milioni ore di volontariato, aiutate 281mila pazienti" - Un totale di 1,3 milioni di ore di volontariato svolte da oltre 5mila persone, prevalentemente donne, coinvolte in media ogni anno: circa 677 volontari che lavorano ... Secondo notizie.tiscali.it
Tumore del seno, da Europa Donna Italia 1,3 milioni di ore di volontariato - 1,3 milioni di ore di volontariato svolte da oltre 5 mila persone, prevalentemente donne, coinvolte in media ogni anno: una forza lavoro di circa 677 volontari che lavorano pro bono per 5 anni a tempo ... Scrive milanofinanza.it
Europa Donna: "Grazie al Governo per impegno estensione screening mammografico" - Grazie alle risorse previste nella nuova Manovra economica, il programma di prevenzione potrà diventare più equo su ... Lo riporta msn.com