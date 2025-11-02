In Albania la protesta contro i centri per migranti di Meloni | Questo sistema non funziona vanno smantellati
A due anni dalla sigla del protocollo Meloni-Rama che ha portato alla creazione di due centri in Albania per accelerare la procedura di rimpatrio dei migranti, un centinaio di attivisti da tutta Europa si sono dati appuntamento nel fine settimana a Tirana per protestare contro il cosiddetto “modello Albania”. L’iniziativa è stata organizzata dal Network Against Migrant Detention, una realtà nata due anni fa su iniziativa italiana e che ha coinvolto nel corso dei mesi diverse associazioni internazionali, europee e non solo. “La recente visita dei deputati italiani ha messo in luce il fatto che le persone che arrivano in queste strutture vengono prelevate dai cpr italiani e portati in Albania – spiega Maddalena Scotti, una delle organizzatrici – Si tratta di un modello di gestione dei flussi migratori che viola le norme costituzionali e che non facilita la procedura per chi entra nel nostro Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
