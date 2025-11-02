Impronte di sangue su una Lamborghini in strada a Milano | la trovata di Halloween

Milanotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impronte rosse e sangue che cola sulla carrozzeria. Finto ma d'effetto. Abbastanza da attirare l'attenzione di diversi passanti e da non passare inosservato. Ad Halloween per le strade di Milano non si sono visti solo eccentrici costumi o travestimenti ma anche due supercar da “brividi”.Ad. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Garlasco, impronte e sangue La verità dagli esami dei Ris - Ieri sopralluogo di 12 ore degli uomini di Luciano Garofalo: trovate macchie di sangue e impronte digitali. Da ilgiornale.it

Garlasco, le impronte senza sangue e i “tamponi” alla colazione di Chiara Poggi. Sempio: “Il Fruttolo? Non c’entro niente” - Garlasco (Pavia) – Nove ore di test, con i lavori interrotti da un blackout energetico che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito la zona della Questura di Milano. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Impronte Sangue Lamborghini Strada