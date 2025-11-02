Imprese e transizione energetica Bollette ancora troppo pesanti | Contiamo sui benefici della Zls

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è solo una questione di bollette, ma di sopravvivenza competitiva. A Ferrara, le piccole e medie imprese continuano a pagare cara la transizione energetica, strette tra costi elevati e accesso sempre più difficile al credito. Ecco perché cresce l’attesa attorno alla Zona logistica semplificata (Zls), vista come un’occasione per ridare fiato al tessuto produttivo locale e rilanciare gli investimenti. "Speriamo che la Zls ci possa permettere di ragionare su questi temi", spiega Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato, che vede nella misura "un possibile strumento per garantire stabilità alle aziende, sostenere le Pmi dal punto di vista finanziario e favorire gli investimenti, anche in formazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

imprese e transizione energetica bollette ancora troppo pesanti contiamo sui benefici della zls

© Ilrestodelcarlino.it - Imprese e transizione energetica. Bollette ancora troppo pesanti: "Contiamo sui benefici della Zls"

Approfondisci con queste news

imprese transizione energetica bolletteTransizione: riformare la fiscalità e gli oneri di sistema per abbassare le bollette a imprese e famiglie - Una riforma della fiscalità energetica può ridurre le bollette e accelerare la transizione ecologi ... Secondo alternativasostenibile.it

imprese transizione energetica bolletteEolico in Valmarecchia, Legambiente accusa: “Regione incoerente sulla transizione energetica” - Romagna esprime forte preoccupazione e disappunto per le recenti dichiarazioni dell’assessora regionale Irene Priolo, in risposta a un’interpellanza relativa al progetto eolico “Bad ... Secondo altarimini.it

imprese transizione energetica bolletteEfficientamento energetico: dalla Regione contributi a fondo perduto per le imprese - L’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di 29 milioni di euro da destinare all’efficientamento energetico delle imprese della Sardegna, in ... Segnala linkoristano.it

Cerca Video su questo argomento: Imprese Transizione Energetica Bollette