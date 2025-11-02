Imprese e transizione energetica Bollette ancora troppo pesanti | Contiamo sui benefici della Zls

Non è solo una questione di bollette, ma di sopravvivenza competitiva. A Ferrara, le piccole e medie imprese continuano a pagare cara la transizione energetica, strette tra costi elevati e accesso sempre più difficile al credito. Ecco perché cresce l’attesa attorno alla Zona logistica semplificata (Zls), vista come un’occasione per ridare fiato al tessuto produttivo locale e rilanciare gli investimenti. "Speriamo che la Zls ci possa permettere di ragionare su questi temi", spiega Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato, che vede nella misura "un possibile strumento per garantire stabilità alle aziende, sostenere le Pmi dal punto di vista finanziario e favorire gli investimenti, anche in formazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

