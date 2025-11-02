Imbrattata con disegni osceni la porta laterale della chiesa di San Rocco | Disagio e tristezza

Foggiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vandali in azione a Stornara dove alcuni disegni osceni sono apparsi sulla porta laterale della chiesa di San Rocco. “Esprimere la mia vicinanza e solidarietà alla comunità parrocchiale. Condanno fermamente questi gesti vandalici che deturpano un luogo di preghiera e di spiritualità”, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

imbrattata disegni osceni portaMONTANARO - Disegni osceni e scritte offensive: i vandali hanno imbrattato la chiesa di Loreto - FOTO - Lo spiacevole episodio è stato denunciato con un post sui social, dal sindaco del paese, Antonino Careri. Si legge su quotidianocanavese.it

Cerca Video su questo argomento: Imbrattata Disegni Osceni Porta