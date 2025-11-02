Imbrattata con disegni osceni la porta laterale della chiesa di San Rocco | Disagio e tristezza

Vandali in azione a Stornara dove alcuni disegni osceni sono apparsi sulla porta laterale della chiesa di San Rocco. “Esprimere la mia vicinanza e solidarietà alla comunità parrocchiale. Condanno fermamente questi gesti vandalici che deturpano un luogo di preghiera e di spiritualità”, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

