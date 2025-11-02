Il water d’oro di Cattelan all’asta per 10 milioni di dollari | Se mangi un pasto da 200 dollari o un hot dog da 2 il risultato quando vai in bagno è lo stesso

Tutti pazzi per “America”, il celebre water da 101 kg in oro 18 carati di Maurizio Cattelan. L’opera d’arte arriva all’asta di Sotheby’s per la vendita “The Now and Contemporary Evening Auction” del 18 novembre a New York con un prezzo di partenza attorno ai 10 milioni di dollari, calcolato sul peso attuale dell’oro. L’opera è l’unica versione esistente dopo il furto dell’altro esemplare avvenuto il 14 settembre 2019 al Blenheim Palace, la residenza storica inglese e casa natale di Winston Churchill. Per la prima volta nella storia delle aste, l’offerta iniziale sarà determinata dal valore dell’oro stesso, oscillante fino al momento del colpo di martello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il water d’oro di Cattelan all’asta per 10 milioni di dollari: “Se mangi un pasto da 200 dollari o un hot dog da 2, il risultato quando vai in bagno è lo stesso”

