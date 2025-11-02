Il Vescovo Beschi | Nemmeno la morte può strapparci dalle mani di Dio

Ecodibergamo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA MESSA. Le celebrazioni per la commemorazione dei defunti si sono concluse domenica 2 novembre con la Messa del Vescovo, monsignor Francesco Beschi, in Cattedrale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

