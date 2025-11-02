Il trapianto potrebbe essere il passato | cellule staminali ricoperte di zucchero riparano il fegato senza bisturi

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Birmingham, in collaborazione con InSphero AG in Svizzera, ha sviluppato una tecnica innovativa che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie epatiche gravi. Il metodo prevede di rivestire cellule staminali epatiche con uno strato di zuccheri naturali, permettendo loro di aderire meglio al tessuto del fegato danneggiato e avviare il processo di riparazione, riducendo potenzialmente la necessità di trapianti d’organo. Le terapie cellulari rappresentano una frontiera promettente nella medicina rigenerativa, e i ricercatori stanno esplorando costantemente nuovi metodi per riparare organi danneggiati dalle malattie. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il trapianto potrebbe essere il passato: cellule staminali ricoperte di zucchero riparano il fegato senza bisturi

Argomenti simili trattati di recente

Con Gaetano Pecoraro vi raccontiamo un intervento che potrebbe cambiare la storia della fertilità: il trapianto d’utero da donatrice deceduta. A Catania è nata una nuova vita grazie a questa straordinaria procedura #LeIene - facebook.com Vai su Facebook

Con @gaetanopecoraro vi raccontiamo un intervento che potrebbe cambiare la storia della fertilità: il trapianto d’utero da donatrice deceduta. A Catania è nata una nuova vita grazie a questa straordinaria procedura #LeIene - X Vai su X

Registrati ad Oggi.it con i tuoi account social o con la tua mail - Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... Secondo oggi.it