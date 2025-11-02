Il Torino non molla mai | sotto 0-2 rimonta e pareggia con il Pisa
Torino, 2 novembre 2025 - Una partita a due facce: un primo tempo spettacolare e ricco di emozioni, seguito da una ripresa più macchinosa e povera di occasioni. Il Pisa, trascinato da uno straordinario Stefano Moreo, vola sul 2-0 nella prima mezz’ora: per l’attaccante arrivano i suoi primi due gol in carriera in Serie A. Il Torino però non molla: prima accorcia le distanze con la spizzata di Simeone, poi, allo scadere del primo tempo, Adams esplode un destro potente che vale il 2-2. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la partita perde intensità, senza grandi sussulti fino al triplice fischio. Entrambe le squadre chiudono con un punto a testa, proseguendo la propria striscia d’imbattibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
