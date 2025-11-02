Il Tolentino a Montegranaro Passarini | Indispensabile una prova di carattere

"Esame importante a Montegranaro per tornare al successo". Carica i suoi Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, per la gara di oggi alle 14.30 che i cremisi non devono fallire dopo un inizio in cui è mancata la continuità di risultati. "Chiudiamo una settimana positiva per noi – afferma il tecnico – con la terza gara in sette giorni in cui contiamo di fare una grande prova. La squadra sta reagendo bene e ciò mi rende ottimista. Dovremo fare una partita attenta e molto fisica perché il Montegranaro lo conosciamo bene e sappiamo quali sono le sue peculiarità e i punti deboli". Tolentino ha 10 punti in campionato, cerca di rilanciarsi con una vittoria che peserebbe sul piano mentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

