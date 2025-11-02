Il tenore reggino Iacopino al Columbus International Award

Il maestro Aldo Iacopino si è esibito oltreoceano, in terra americana, per la prima volta a Miami (Florida - USA). Dopo le tournée in Cuba, Venezuela e Argentina, in una sala gremita e carica di energia italiana, in occasione della nona edizione del premio internazionale Columbus International. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il tenore reggino si è esibito oltremare. Dopo la tournèe che ha toccato Cuba, Venezuela e Argentina, Iacopino ha conquistato il pubblico statunitense - facebook.com Vai su Facebook

Da Reggio a Miami: il Maestro Iacopino al Columbus International Award - Dopo la tournèe che ha toccato Cuba, Venezuela e Argentina, Iacopino ha conquistato il pubblico statunitense ... Riporta citynow.it

Il tenore internazionale Aldo Iacopino è stato chiamato come interprete Internazionale ad eseguire l’Inno di Mameli e l’Inno Europeo - Gambarie ha partecipato anche il tenore internazionale Aldo Iacopino che è stato chiamato come interprete Internazionale ... Come scrive strettoweb.com