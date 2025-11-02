Il talento delle donne celebrato con Meeting point Matria – rivoluzioni silenziose

Nella Distilleria di San Cesario di Lecce, sabato 8 novembre 2025, con inizio alle ore 19.30, si svolge "MatriaRivoluzioni Silenziose", una rassegna di danza contemporanea tutta al femminile, proposta nell’ambito della rassegna Teatri a Sud a cura di Astràgali Teatro. Un’iniziativa pensata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

