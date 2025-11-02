Il superpotere di Milinkovic in Italia sui rigori nessuno come lui | È qualcosa che hai dentro

Dopo Camarda, il portiere del Napoli disinnesca anche Morata. Ha parato 6 degli ultimi 10 tiri dagli undici metri, 2 in cinque giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il superpotere di Milinkovic, in Italia sui rigori nessuno come lui: "È qualcosa che hai dentro"

Approfondisci con queste news

Milinkovic-Savic, chi è il portiere del Napoli para rigori: record, carriera, fratello Sergej, famiglia - Savic che, nel primo tempo, ha ipnotizzato Alvaro Morata respingendo il calcio di rigore dello ... Riporta ilmessaggero.it

Milinkovic-Savic, 6 rigori parati dalla scorsa stagione: nessuno meglio di lui in Italia e in Europa - rigori, il serbo ha neutralizzato ben 6 penalty negli ultimi dieci che ha avuto contro in serie A. Come scrive msn.com

Milinkovic-Savic, settimo rigore parato in Italia tra campionato e Coppa Italia - Quello parato a Camarda, nella gara di ieri sera allo stadio «Via del Mare», è l'ottavo rigore parato in carriera da Vanja Milinkovic- Segnala msn.com