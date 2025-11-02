Il Sud piange due giovani vite spezzate | il dolore a Capizzi le reazioni dopo la morte del 16enne

“Due giovani vite spezzate in poche ore: un sedicenne nel Messinese e un diciottenne a Napoli, entrambi uccisi a colpi di arma da fuoco. Episodi che raccontano un Sud che si sveglia tra violenza, dolore e abbandono. Non è accettabile che nel 2025 si viva nella paura e nell’indifferenza di fronte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

