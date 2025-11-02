L’Italia, con il progressivo invecchiamento della popolazione e il conseguente calo della forza lavoro, si trova di fronte a una delle sfide demografiche ed economiche più complesse. I dati previsionali elaborati dall’ Istat fino al 2050 dipingono un quadro in cui il Sud, pur registrando un aumento del tasso di attività, è destinato a subire una contrazione della popolazione attiva dei lavoratori, acuendo il divario con il Centro-Nord. Crolla la forza lavoro in Italia, al Sud più che al Nord. Il vero problema sta nella dinamica demografica. La popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è in costante diminuzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Sud perde il 25% di lavoratori attivi, aumenta la disparità con il Centro-Nord