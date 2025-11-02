Il sogno nell’arte e nel cinema | nuovo ciclo di incontri con Giorgio Placereani a Palazzo Mantica

Dopo il successo delle edizioni dal 2017 al 2024, gli Amici dei Musei propongono un nuovo affascinante percorso dedicato al tema del sogno e del surreale nell’arte e nel cinema. Un viaggio interpretativo che, attraverso la guida del critico cinematografico Giorgio Placereani, offrirà l’occasione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? UN SOGNO NEL CASSETTO CHE ORA È NELLE LORO CIOTOLE! ? Quando abbiamo deciso, come Crazy animal pet shop, di creare la nostra linea di pappe, avevamo un desiderio enorme: trasformare la nostra passione quotidiana in qualcosa di c - facebook.com Vai su Facebook

"Io ero un giovane che seguiva un'idea, che seguiva un sogno ed era possibile seguire un sogno. Nel '70, nel '72, prima che arrivassero le Brigate Rosse, eravamo felici di innamorarci senza i telefonini, di tenere per mano una ragazza che ti accarezza con un - X Vai su X

Renato Zero, 75 anni e un nuovo album: «Ora sogno il cinema e un Sanremo più inclusivo e libero dai numeri». Ecco perché non ci sarà a Milano - Martedì, 30 settembre, il cantautore romano spegne 75 candeline, anzi saranno 75 debutti come ama ... leggo.it scrive

Renato Zero, 75 anni e un nuovo album: «Ora sogno il cinema e un Sanremo più inclusivo e libero dai numeri». Ecco perché non ci sarà a Milano - A poco più di un anno dalla sua ultima avventura dal vivo, Renato Zero è pronto a riabbracciare il suo pubblico con un nuovo tour che si preannuncia già come uno degli eventi più attesi del 2026. Secondo leggo.it