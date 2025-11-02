Il sogno nell’arte e nel cinema | nuovo ciclo di incontri con Giorgio Placereani a Palazzo Mantica

Dopo il successo delle edizioni dal 2017 al 2024, gli Amici dei Musei propongono un nuovo affascinante percorso dedicato al tema del sogno e del surreale nellarte e nel cinema. Un viaggio interpretativo che, attraverso la guida del critico cinematografico Giorgio Placereani, offrirà l’occasione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

