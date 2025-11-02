Il sindaco Basile al Gran Camposanto per la Commemorazione dei Defunti | Un gesto per non dimenticare

Nel giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti, il 2 novembre, la città di Messina si è raccolta in un momento di silenzio e memoria al Gran Camposanto. Il sindaco Federico Basile, insieme alle autorità civili e militari e a numerosi cittadini, ha reso omaggio ai propri concittadini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it