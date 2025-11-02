Il segretario generale Moio eletto nell’assemblea nazionale dei delegati del Fondo Espero
Importante affermazione per la Cisl dell’Area metropolitana di Reggio Calabria: Giuseppe Moio è stato eletto nell’assemblea dei delegati del Fondo Espero, organismo chiave per la rappresentanza e la previdenza nel comparto scuola. "Questo importante risultato – dichiara Nausica Sbarra, segretaria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'intervento sul quotidiano Unione Sarda del Segretario Generale della CISL Sarda Pier Luigi Ledda, sui temi della Manovra. - facebook.com Vai su Facebook
Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio - X Vai su X