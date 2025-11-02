Il saluto a Piccinelli | Grati e orgogliosi per il suo lavoro

Si sono svolti venerdì scorso nel Santuario della Madonna di San Pietro a Piancastagnaio i funerali di Enea Piccinelli, a lungo deputato e sottosegretario della Democrazia cristiana, deceduto nella sua abitazione giovedì. Il rito esequiale è stato presieduto dal parroco di Piancastagnaio Gianpietro Guerrini, alla presenza di molti cittadini rappresentanti politici e amministrativi. Piccinelli, 98 anni compiuti lo scorso nove ottobre, è stato un politico parlamentare per venti anni della Dc, dal 1963 al 1983, e sottosegretario al ministero del Lavoro e previdenza sociale nel quinto Governo Andreotti, dal 13 marzo 1978 al 3 agosto 1979. 🔗 Leggi su Lanazione.it

