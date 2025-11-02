Il riordino normativo | Obiettivo Testo Unico Passare dall’emergenza alla prevenzione

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Onorevole Erica Mazzetti, a distanza di due anni dall’alluvione che ha colpito la Toscana, la Regione ha chiesto al Governo la proroga dello stato di emergenza. Anche le associazioni di categoria, oltre a molti sindaci, hanno rilanciato la richiesta di proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di risarcimento relative all’alluvione del 2023. Cosa ne pensa? "Favorevole a tutto ciò che possa aiutare gli alluvionati nell’immediato e negli anni a seguire; quindi, giusto prorogare per quanto possibile la finestra degli aiuti. Non basta. Voglio esprimere nuovamente il mio apprezzamento per quanto fatto dall’Abi con la sospensione dei mutui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

