Il Rimini crolla nel momento clou Al Neri vince il Bra | ora è notte fonda
Rimini 1 Bra 2 (3-5-1-1): Vitali; Lepri, Bassoli (17’ st Ferrarini), Bellodi; Moray (1’ st Capac), Piccoli, De Vitis (17’ st Asmussen), Fiorini, Longobardi; Leoncini (34’ st Rubino); Boli (17’ st D’Agostini). A disp.: Gagliano, Fabbri, Petta, Contaldo, Madonna. All.: D’Alesio. BRA (3-5-2): Franzini; Fiordaliso, De Santis, Sganzerla; Nesci (13’ st Cucciniello), Maressa, Brambilla, Tuzza, Pautassi; Minaj (36’ pt Di Biase), Sinani (23’ st Lionetti). A disp.: Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Morleo, Campedelli, Corsi, Chiabotto, Dimatteo. All.: Nisticò. Arbitro: Andrea Migliorini di Verona. Assistenti: Fabio D’Ettorre di Lanciano e Valeria Spizuoco di Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
