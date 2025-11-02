il rilancio di campa cola grazie al paperone indiano mukesh ambani

Le sue bottiglie da 200 ml costano 10 rupie, circa 11 centesimi di euro, la metà di quelle offerte da Coca-Cola e Pepsi. Da quando, nel 2022, Campa Cola è stata acquistata da Reliance Industries, il conglomerato guidato dall’uomo più ricco dell’India, Mukesh Ambani, questa bibita gassata è letteralmente rinata. La cosiddetta cola indiana, tanto in voga negli Anni 70 e 80, aveva perso appeal in seguito alla liberalizzazione economica di Delhi avvenuta nel 1991, e alla conseguente ascesa nel Paese delle grandi multinazionali occidentali. Pure Drinks Group, storica proprietaria di Campa Cola, ha così visto il suo marchio avviarsi verso un inesorabile declino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

