Il ricordo dei caduti della Polizia nella giornata della commemorazione dei defunti

Questa mattina, 2 novembre, nel piazzale antistante la questura di Verona, si è svolta una cerimonia solenne in occasione della commemorazione dei defunti, dedicata ai caduti della Polizia di Stato. Un momento di raccoglimento e memoria che ha voluto rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

S. MESSE IN RICORDO DEI CADUTI DELLE GUERRE con la presenza dell'Amministrazione Comunale - Lambrugo, domenica 2 novembre 2025, ore 15:00 al Cimitero - Lurago, sabato 8 novembre 2025, ore 17:00 in Chiesa Parrocchiale - facebook.com Vai su Facebook

La Questura di Ravenna nel giorno della ricorrenza della commemorazione dei defunti ricorda i caduti della Polizia di Stato - Nella mattinata odierna, la Questura di Ravenna si è unita nel ricordo dei caduti della Polizia di Stato in una commemorazione celebrata in memoria delle donne e degli uomini in divisa che hanno sacri ... Da ravennawebtv.it

Avellino, la Questura commemora i caduti della Polizia di Stato - Si è svolta questa mattina, presso la sede della Questura di Avellino, la cerimonia commemorativa in occasione della giornata dedicata alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, ... msn.com scrive

2 Novembre, Bucci e Salis a Staglieno per il ricordo dei caduti. Bucci: “Senza memoria non c’è futuro”. Salis: “Il pensiero alle vittime di oggi” - ll presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis sono intervenuti insieme alle altre autorità civili e militari alla ... ilsecoloxix.it scrive