Il realismo magico su tela Le opere di Cargiolli protagoniste su Orler Tv
Evento speciale questa mattina per il maestro Claudio Cargiolli. I nuovi lavori esclusivi del pittore carrarese saranno mostrati a partire dalle 10 di oggi in onda, come già altre volte in passato, su Orler Tv. Il canale, al numero 867 della piattaforma Sky o al 144 del digitale terrestre, si occupa principalmente di arte, con il Maestro Cargiolli che sarà ancora una volta al centro di una trasmissione interamente dedicata al suo lavoro, con alcune opere inedite che saranno mostrate dunque per la prima volta sul piccolo schermo. La puntata sarà condotta da Giovanni Faccenda. Una collaborazione fruttuosa quella in corso da tempo tra l’importante artista apuano e la trasmissione televisiva, con alcune partecipazioni già svolte negli anni passati e in cui Cargiolli ha sempre mostrato alcune delle sue opere, proprio come avverrà anche questa mattina, spiegando i significati della sua poetica e i suoi messaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
